Yerli Otomobil İçin Adana Çağrısı

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı ve TÜGİK Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, otomotiv üretimi için Adana'nın her türlü yatırım avantajına sahip olduğunu belirterek, derneğin her üyesinin bir yerli otomobil alacağı taahhüdünü verdi.



Sakarya, yaptığı açıklamada, otomotiv yatırımı için Adana'nın her türlü yatırım avantajına sahip kent olduğunu vurgulayarak, 64 ülkeye ihracat yapan Adana markası otomotiv devi Temsa'nın da Adana'da kurulu olduğunu hatırlattı. Karayolu, demiryolu ağının yanı sıra bölgesindeki limanlarıyla, enerji imkanlarıyla Adana'nın yatırımcıları beklediğini kaydeden Sakarya, Çukurova GİAD olarak 2014'ün Aralık ayında yayınladıkları "Adana Ekonomisi Rekabetçiliğinin Analizi, Karar Vericiler ve Yatırımcılar İçin Öneriler" konulu araştırma raporunda da otomotiv yatırımı için Adana'yı önerdiklerini hatırlattı.



Sürekli büyüyen İstanbul'a ve körfez illerine alternatif sanayi kenti olarak Adana'yı gösterdiklerini de hatırlatan Sakarya, Adana'da otomotiv sektörünün, bu sektörü destekleyecek nitelikli tedarikçiler ve iş gücünün bulunduğunu, bu özelliklerin de yerli otomobili üretecek babayiğit yatırımcılar için büyük önem arz ettiğini kaydetti.



Yerli otomobil yatırımında en avantajlı kentin Adana olduğunu bildiren Sakarya, yaklaşık 300 üyesi bulunan Çukurova GİAD'ın her üyesinin bir yerli otomobil alacağı taahhüdünde de bulunarak şöyle konuştu:



"Dünya kenti Adana yolunda yaptığımız sayısız çalışmalardan biri olan Adana Ekonomisi Rekabetçiliğinin Analizi raporunu 2014'te İstanbul'da yaptığımız toplantıda kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çalışmada Adana'nın küresel entegrasyonunun artması ile birlikte Adana'da var olan üretim altyapısını ve kültürünü değerlendirmek isteyen uluslararası yatırımcıların, özellikle makine ve otomotiv imalatı sektörlerinde üretim için geleceğinin öngörüldüğü vurgulanmıştı. Adana'nın petrokimya, otomotiv ve makine imalatı gibi sektörlerde uluslararası yatırımı çekeceğine de dikkat çekilmişti. Yaklaşık 200 yıllık sanayi geçmişi bulunan, 1950-1980 yılları arasında Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi şehri olan Adana, yerli otomobil yatırımı için en doğru şehirdir. Yerli otomobil yatırımcılarımızın ülkemiz için de büyük önemi bulunan bu önemli yatırımı nerede yapacaklarına karar vermeden önce şehrimizi ziyaret etmeleri, yatırım imkanlarını incelemeleri, yatırımcılarımız ve ülkemiz için önemli bir kazanç olacaktır."



Başkan Sakarya, Adana'nın, altyapısı, güçlü sanayisi, ticareti, yetişmiş eleman altyapısı, lojistik açıdan bakıldığında her türlü ulaşım imkanının bulunduğu bir il olduğunu ifade ederek, "Yatırımcının yapması gereken bu avantajları değerlendirerek yatırım yapmasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye'nin eski ve köklü şehirlerinden biri olan Adana, doğalgaz ve petrol hatlarıyla, Ortadoğu'ya yakın konumuyla, karayolları, demiryolu, havayolu ve deniz yoluyla gerek lokasyon, gerekse lojistik açıdan yatırıma çok müsait bir şehrimizdir. Yatırım için Adana'nın avantajlarını yatırımcılara hatırlatmakla birlikte, ülkemizin hangi kentinde yerli otomobil yatırımı yapılırsa yapılsın, her üyemizin bir yerli otomobil alacağının taahhüdünü, sözünü de veriyoruz. Türkiye'nin milli meselesi olan yerli otomobil üretimine destek vermeye hazırız" dedi. - ADANA