Yerli Otomobil Fabrikasına Torbalı Ticaret Odası'ndan Yer Çağrısı

İzmir'de yerli otomobil çağrısını yapan ilk isim olan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, Büyükşehir Belediyesi'nin yerli otomobil için yaptığı çalışmalardan sonra yatırım için 2 yer önerdi. 600 dönümlük hazineye ait eski Kutlutaş Tesisleri ve Pancar OSB'nin genişleme sahasındaki 800 hektarlık alanı adres gösterdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yerli otomobil imza törenine katıldıktan sonra İzmir'de "yerli otomobil bizde üretilsin" çağsını yapan ilk isim olan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan yerli otomobil izleme komitesine çağrı yaptı.



"Yeri otomobil üretimi" Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutarken, bu projeye ev sahipliği yapmak isteyen İzmir'den çok önemli bir hamle geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun davetiyle bir araya gelen sektör temsilcileri, İzmir'in bu projedeki artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. Bu önemli yatırım için alternatif yerlerin de tartışıldığı toplantıda ayrıca, 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi oluşturuldu.



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli otomobil protokol törenine katılan ve Ankara'dan döner dönmez yerli otomobilin Torbalı'da üretim yapması için çağrı yapan TTO Başkanı Olgun'un girişimleri İzmir'de yankı buldu. Bu konuda Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın çok ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Olgun "İzmir'de oluşturan birlik ve beraberlik ortamı çok sevindirici. Torbalı'da yer var. İzmir bir olursa, bu iş olur. Torbalı'da Yeniköy Bölgesinde hazineye ait eski Kutlutaş Tesisleri'nin kurulduğu alanda 600 dönümlük yer var. Bu alan Torbalı OSB'nin genişleme sahasında yer alıyor. Ayrıca Pancar OSB'nin genişleme sahasında 800 hektarlık bir alan daha var. Bu alanda hazineye aittir. İzmir'de irade oluşursa, Ankara'da onaylarsa Torbalı bu iş için en uygun yer olur" dedi.



Torbalı'nın avantajları



Yatırım için aranan tüm şartları bünyesinde bulunduran Torbalı'nın yerli otomobil için ismi geçen diğer illerden daha avantajlı olduğunu belirten Başkan Abdulvahap Olgun, ilçenin avantajlarını şöyle sıraladı:



"Hava alanına 15 dakika yakınlıkta, liman 40 kilometre uzaklıkta, otoyol, otoban ve demir yolu bağlantımız var. Ayrıca hızlı tren hattımız var. Pancar OSB'nin genişleme sahasında devletin 800 hektar yeri bulunuyor. Bu alana yılbaşında otobandan iniş ve çıkış verilecek. Türkiye'nin Renault ve Tofaş'tan sonra faaliyet geçen üçüncü otomobil fabrikası Torbalı'da kuruldu. Tesisin devreye girdiği yıl 1990'da Opel bu tesislere bin 156 otomobil monte etti. Bu yıl sonrasında bu miktar 6 binin üzerine çıktı. 1992 yılında 9 bin oldu, 1993 yılında da 12 binin üzerine çıktı. Bu durum 1993 yılına kadar sürdü. İzmir'in otomobil yedek parça konusunda ciddi bir deneyimi var. Mercedes, Ford ve BMV'ye yedek parça gönderiyoruz, bu tecrübe yerli otomobile büyük katkı koyar. Torbalı, komşu ilçemiz Kemalpaşa'ya kurulacak Lojistik Merkezine sadece 40 kilometre uzaklıkta. Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi planlana İstanbul-İzmir Otobanı ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattına Torbalı'nın bağlantıları bulunmaktadır." - İZMİR