Yerli Otomobil Fabrikası için Temel Atılıyor: Ne Zaman Satışa Sunulacak? Uzun yıllardır konuşulan ve geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkan yerli otomobil için çalışmalar hız kesmeden sürerken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil fabrikası hakkında bazı önemli detayları açığa kavuşturdu.

Uzun yıllardır konuşulan ve geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkan yerli otomobil için çalışmalar hız kesmeden sürerken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil fabrikası hakkında bazı önemli detayları açığa kavuşturdu. Peki fabrika ne zaman hazır olacak ve otomobilin satışları hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yerli Otomobil Fabrikası Ne Zaman Tamamlanacak?

Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Gemlik'te açılacak olan fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 2022 yılının sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracın banttan indirilmesi hedefleniyor.

"Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek.

İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa'nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yerli otomobilin tasarımını beğendiniz mi ve satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir