Yerli Otomobil Ceo'su Perşembe Günü Açıklanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO'sunun şuan belli olduğunu ve perşembe günü de açıklayacaklarını söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Fındıkoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikası ile ilgili basında Filyos'un şansının yüksek olduğu yönünde çıkan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, sözlerinin farklı lanse ettirildiğini ve 22 ilin şansının hala devam ettiğini kaydetti. Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Özlü, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Fındıkoğlu'ndan bilgi aldı.

Devletler değil illerin yarıştığını, iller arasında bir rekabet olduğunu ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dünyada genel durumun bu olduğunu belirtti. Kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğinin altını çizen Bakan Özlü, "Kalkınmanın yerelden başladığı, iller arasında bir yarış olduğu, inancıyla, bilinciyle hep beraber çalışacağız. Ben güzel işler yapacağımıza eminim. Oda başkanı ve yönetimini Kastamonu'yu kucakladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Filyos önce planlanmış, komple entegre bir yatırım bölgesidir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli ve milli otomobil ile ilgili Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı bölge olarak Filyos şeklinde basına yansıyan bilgilerin doğru olmadığını söyledi. Basına yansıdığı gibi otomobil fabrikası yeri konusunda bir karar verilmediğini, şuanda şirketleşme ve tasarım işlemlerinin sürdüğünü, yer belirleme işleminin 2019 yılının konusu olduğunu kaydeden Bakan Özlü, "Filyos'ta ciddi bir liman yatırımı var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın 25 milyon ton bir liman yatırımı var. İnşaat devam ediyor. Bu liman devletin 600 milyon TL yatırım yaptığı bir limandır. Onun arkasında bir endüstri bölgesi var. Bunun bir arkasında serbest bölge var. Orası daha önce planlanmış, komple entegre bir yatırım bölgesidir" diye konuştu.

"Tasarım ve şirketleşme aşamasındayız. Bu yer seçimi konusu 2019 yılının konusudur"

"Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanının Filyos olması şansı arttırıyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Bakan Özlü, "Geçen hafta Filyos'ta yanlış bir değerlendirme oldu. Yerli marka otomobil ile ilgili 22 ilimizden talep var. Kastamonu'da 22 ilin içerisinde bulunuyor. Milletvekillerimiz en önce geldiler. En önce talepte bulundular. Şu anda tasarım aşamasındayız ve bu aşama devam ediyor. Tasarım ve şirketleşme aşamasındayız. Bu yer seçimi konusu 2019 yılının konusudur. Bugünün konusu değildir. Her tarafa bakacağız. Her bölgeyi değerlendireceğiz. Dolayısıyla benim açıklamam karar verildi şeklinde lanse edildi. Böyle bir şey yok. Burada ortak girişim gurubumuz var özel şirketlerden oluşan. Onların ciddi yatırım katkıları olacak. Bu değerlendirme hep beraber yapılacak. Şu anda bizim gündemimizde yer seçimi ile ilgili bir konu yok. Filyos'tan öyle bir talep var. İller ile ilgili açıklama yapınca konu farklı anlaşılıyor. Biz devletiz. Bir ilimizi başka bir ilimize tercih edemeyiz. Bu önümüzdeki 2019'un konusu. Projenin geldiği noktada yer seçimi ile ilgili bir konu yok. Ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek. Ben açıklama yaparken Filyos'un geldiği konum itibariyle önemli bir noktaya geldiğini, önemli bir bölge olduğunu ifade etmek istedim. Sadece orada motorlu kara taşıtları değil, elektrikli ev aletleri noktasında yatırım yapacak alanlar var. Ben o alanları anlatmaya çalıştım. Yoksa yerli otomobil fabrikası ile ilgili birim değerlendirme yapıldığı, Filyos'un seçildiği haberleri gerçeği yansıtamamaktadır. Ben her gittiğim yerde değerlendirme aşamasında olduğunu söylüyorum. Fakat bazı basındaki arkadaşlar benim 6 farklı ilde söz verdiğimi söylüyor. Akli melekelerim yerinde" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil CEO'sunu perşembe günü Cumhurbaşkanı açıklanacak

Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen CEO ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, "CEO ile ilgili gelişmeler var. CEO şuan için belirlendi. İsmi benim değil Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacaklar" değerlendirmesinde bulundu. - KASTAMONU