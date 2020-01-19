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Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek ve kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, yerli otomobilin teknolojik gelişiminde anahtar rol üstleniyor.

19.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:33
Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek

(BTSO) liderliğinde üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek ve kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, yerli otomobilin teknolojik gelişiminde anahtar rol üstleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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