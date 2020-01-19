Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek ve kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, yerli otomobilin teknolojik gelişiminde anahtar rol üstleniyor.
19.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:33
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek ve kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, yerli otomobilin teknolojik gelişiminde anahtar rol üstleniyor.
Kaynak: Dunya.com