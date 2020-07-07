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Yerli ödeme yazılım kuruluşu pandemiyle hedef büyüttü

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım, pandemi sürecinde ciro hedefini yüzde 50 artırarak 3 milyar lira olarak revize etti.

07.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:43

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım, pandemi sürecinde ciro hedefini yüzde 50 artırarak 3 milyar lira olarak revize etti.

Yerli yazılım PayTR'ın Genel Müdürü Tarık Tombul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çıkışından itibaren Çin, ABD ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle hangi sektörlerin satışlarını artırdığını, hangilerinde düşüşler yaşandığını incelediklerini dile getiren Tombul, çalışmanın sonucuna göre hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Marttan mayısa kadar ödeme hacimlerinin arttığını aktaran Tombul, "Martta tekstil sektöründe çok ciddi bir düşüş oldu. Orada kaybettiğimiz pazar payını maske satışıyla, dezenfektan ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla sübvanse ettik. Onun üzerine bir de yeni sektörleri dahil ederek bu dönemi rekorlarla kapattık. Her ay rekor kıra kıra haziranı uğurladık." diye konuştu.

Hedef 3,2 milyar lira ciro

PayTR verilerine göre, ocak-haziranda geçen yıla göre kıyasla gıda ve temizlik kategorisinde yüzde 186, sağlık kategorisinde yüzde 168, kırtasiye kategorisinde ise yüzde 69 bir artış meydana geldiğini belirten Tombul, "Pandemiyle birlikte ulaşım ve konaklama sektöründe yüzde 84'lük bir azalma oldu. Araç kiralamada da yüzde 79'luk bir azalma gördük. Kuyum kategorisindeki online ticaret de yüzde 19 civarında azaldı." bilgilerini paylaştı.

Ortalama işlem tutarında da yüzde 37'lik bir artış olduğuna değinen Tombul, şunları kaydetti:

"Biz tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştık. Aylık çeyrek milyar lira işlem yapmaya başladık. Pazar payında çok ciddi bir ilerleme kaydettik. Bu süreçte beklediğimiz rakamın üstüne çıktık. Bizim bu yıl için planladığımız satış hacmi 2 milyar lirayı aşmaktı. Bu yıl sonunda 3 milyar liranın biraz üzerinde olacak şekilde hedefi revize ettik. Çok büyük ihtimalle 3,2 milyar lirayla yılı kapatacağız."

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulmasının sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğuna işaret eden Tombul, bunun milat olduğunu, sektör olarak yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Elektronik para lisansı başvurusu

PayTR Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Cengiz ise işin mutfağında olarak önlerine çıkan engelleri kolayca aştıklarını söyledi.

Yeni ürünler çıkartmak için hazırlıklar yaptıklarını da belirten Cengiz, "Bu ay içinde elektronik para lisansı başvurumuzu tamamlayacağız. Lisansın onaylanması halinde de yeni ürün ve hizmetlere adım atmış olacağız. Bunlar daha çok işletme taraflı çözümler olacak ama tüketicilerin de hayatını kolaylaştırıcak uygulamalar olacak." ifadelerini kullandı.

Yerli ödeme yazılım kuruluşu pandemiyle hedef büyüttü

Kaynak: AA

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