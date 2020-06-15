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Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Mersin'de coğrafi işaret tescilli Anamur muzu üreticileri, her geçen yıl artan seralarıyla 2023'te iç tüketimi karşılayacak rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor
15.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:20

Mersin'de coğrafi işaret tescilli Anamur muzu üreticileri, her geçen yıl artan seralarıyla 2023'te iç tüketimi karşılayacak rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Anamur'da, sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen "tescilli ürün", ilçedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip ilçede, sera sayıları her geçen yıl artıyor.

Kokusu, tadı ve kabuğunun inceliğinden dolayı ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen yerli muzda, 2023'te iç tüketimin tamamını karşılayacak rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede giderek artan sera sayısının muz üretimine doğru oranda katkı sağladığını söyledi.

Yerli muz üretiminin yılın tüm dönemlerine yayıldığını belirten Gümüş, "Türkiye'de yılda yaklaşık 800 bin ton civarında muz tüketimimiz var. Şu anda talebin yüzde 80'ini yerli üretimle karşılıyoruz. 1990'lı yıllarda üretim yüzde 13-15 civarındaydı, ancak hükümetimizin muz ithalatında uygulamış olduğu politika bizi bu seviyeye taşıdı." diye konuştu.

"Hükumetimizin muz politikası yerinde"

Gümüş, ithalatta uygulanan politikaların yerli muza ilgiyi yıldan yıla arttırdığını belirterek, bu yıl 700 bin ton civarında rekolte beklediklerini bildirdi.

Üretimdeki artışın 2023 hedeflerine olumlu yansıyacağını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Tarımda, muz üretimi diğer ürünlere göre biraz daha istikrarlı gidiyor. Hükümetimizin uyguladığı muz politikası yerinde ve çok önemli. 2023 yılında 'ithalata son' diyeceğiz. Bu tüketimimizin yüzde 100'ünü karşılamak demek. Türkiye'de kişi başına muz tüketimi yaklaşık 8 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bu aynı oranda artmaya devam edecek. Yaklaşık 900 bin tonun üzerinde üretim yapacağımızı düşünüyoruz. Çiftçimiz devletimizin uyguladığı yerinde muz politikasından dolayı her yıl sera yapımına biraz daha gayret ediyor."

Gümüş, iç piyasadaki talebin karşılanmasının ardından yerli muzu ihraç edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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