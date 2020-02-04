Yerli mobilyaya talep arttı, ithalat son 5 yılda yüzde 41 azaldı

04.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08

Türkiye'de yerli mobilyaya olan talep arttı; mobilya ithalatı son 5 yılda yüzde 41 azaldı. Uzun yılların ardından 500 milyon doların altına gerileyen mobilya ithalatının 2020 yılında da azalması öngörülüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2019 yılı mobilya ithalat ve ihracat verilerine göre, Türkiye'de mobilya ithalatı son 5 yılda yüzde 41 azalarak 497 milyon dolara gerilediği açıklandı. 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 7 azalan mobilya ithalatında İtalya 58 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İtalya'yı Almanya, Polonya ve Romanya takip etti. İthalatta yaşanan bu düşüşün 2020 yılında da devam etmesi bekleniyor. Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, bu gerilemeyi tüketicinin yerli mobilyaya olan ilgisindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.



Mobilya ihracatı 2020'de 3 milyar doları aşacak



TÜİK verilerine göre mobilya sektörü, ihracatta da bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük büyüme kaydetti. 2018'de 442 milyon dolarla Türkiye'den en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Irak, 2019'da 503 milyon dolara ulaşarak yerini korudu. Irak'ı Almanya, Suudi Arabistan, Libya ve ABD takip ederken sektörün toplam ihracatı 2.9 milyar dolar oldu. Mobilya ihracatının 2020 yılında 3 milyar doları aşması bekleniyor.



Türk mobilya sektörü 3.4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı



Mobilya sektöründe artan yerli üretim talebinin beklenen bir ivmelenme olduğunu vurgulayan Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Türkiye'deki mobilya sektörü; ham madde, tasarım ve işçilik olarak kendini sürekli geliştiriyor. Kalite standartlarını en üst seviyede tutmayı ilke edinen bir sektör olarak bu başarının dünya geneline kanıtlaması uzun sürmeyecekti. Dolayısıyla yerli mobilya talebindeki artışın beklediğimiz bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Bu süreçte döviz kurlarındaki hareketlilik de haliyle tüketicinin yerli ürüne yönelmesini sağladı. Son 5 yılda ithalat rakamlarımızda gerçekleşen yüzde 41'lik azalmayı incelediğimizde ise yerli üreticinin rekabet gücünü ikiye katladığını ve elde edilen bu başarının sürdürülebilir olduğu görüyoruz. 2020 yılında da bu gerilemenin devam etmesini öngörüyoruz. Yılı 3,4 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapatırken, önümüzdeki yılın ihracat açısından hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Bu tablo, Türk mobilya sektörünün hak ettiği konuma ulaşacağını ve doğru yolda olduğumuzu göstermesi bakımından mutluluk verici." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA