Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı - Haberler

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Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Osmaniye'de kullanılmaya başlandı.

OSMANİYE (AA) - Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Osmaniye'de kullanılmaya başlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yerli ve milli radar cihazının İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, radar cihazı ile aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, Milli, Güncel, Haberler

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