Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı

MANİSA (AA) - Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar MTS, Manisa'da kullanılmaya başlandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Medar MTS'yi, Manisa-Menemen kara yolunda tanıttı.

Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınan yerli ve milli radarın ilk kez Manisa'da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yerli radarın, mevcut radarlara göre önemli avantajlarının bulunduğuna işaret eden Erdemir, "Eski radarlarımız, hız ihlali yapan bir aracı ve hızını tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli bir yolda onlarca aracın ihlalini aynı anda tespit edebilecek." dedi.

"Gece denetimi için ayrı ekipmana gerek yok"

Erdemir, lazer teknolojisiyle çalışan radarın geliştirilmesine Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiğini dile getirerek, "Sahadaki tecrübelerimizi aktardık, buna göre üretildi. Karlı, yağmurlu havalarda bu radarla denetim yapabileceğiz. Gece hız denetimi yapmak için ayrı bir ekipmana ihtiyacımız yok artık. Yeni radarımızın sürücülerimizin yakalanma duygusunu en üst düzeyde tutup hız limitlerine uymalarını, böylelikle kazaların azalmasını umuyoruz." diye konuştu.

Trafik denetim ve uygulamalarında eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabilen Medar MTS'nin araçların hız, şerit ve sınıfını yer, zaman ve tarih bilgileri ile takip edebildiği, operatöre araç sınıfı bazında hız limiti ayarlama imkanı sunduğu belirtildi.

Lazer teknolojisiyle çalışan yerli cihazın 4 şeritli bir yolda aynı anda çok sayıda aracın hızını, yağmur, sis, kar ve fırtına gibi hava şartlarından etkilenmeden, gece veya gündüz farklı ışık ortamlarında yüksek çözünürlükle denetleyebildiği aktarıldı.

Medar MTS'nin trafik araçlarının üzerine kurulabildiği gibi üçayak üzerinde müstakil olarak da kullanılabildiği bildirildi.