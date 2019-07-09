Yerli Mini Drone, Uçuşa Geçmeye Hazırlanıyor

Türkiye'nin programlanabilir özellikteki ilk yerli drone'u havalanmaya hazırlanıyor. Turkcell'in kitlesel fonlama platformu olan Arıkovanı'nda kampanya başlatılan ürün, ESPcopter tarafından yapılan 2 yıllık Ar-Ge sürecinin sonucu.

Küçük boyutlu bu araç, kullanıcıların eğlenceli bir şekilde kodlama öğrenmesine de yardımcı oluyor. 7 dakika havada kalabilen, 35 gram ağırlığındaki cihaz, yazılım kurulmadan internet tarayıcılardan kontrol edilebiliyor. Ayrıca IoT platformu ve telefon uygulaması da mini drone'u kullanabilmek için alternatifler arasında yer alıyor.

Mini drone, oyun konsolları, fare ve klavye ile de kontrol edilebiliyor. ESPcoper'in sabit yükseklikte uçuş, sensörlü çarpışma önleme gibi özelliklere de sahip olduğu belirtiliyor.

Seri üretime geçmek için 100 bin TL'ye ihtiyaç duyan mini drone'un 34 günü bulunuyor. Mini drone, şu ana kadar kampanyada bu rakamın hemen hemen yarısını toplamayı başardı. Kampanyaya katılan kişilere, destek seviyelerine göre çeşitli hediye ve ödüller de veriliyor.