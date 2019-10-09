'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yıl mücadele eden Emresporlu Melahat Çayır, 3. Lig ekiplerinden Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu.

09.10.2019 11:49
'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yıl mücadele eden Emresporlu Melahat Çayır, 3. Lig ekiplerinden Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu.


Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Yeni Kemerspor forması giyen ve takım arkadaşları tarafından isminin Melahat olması nedeniyle eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya benzetilen ve 'Yerli Melo' lakabı takılan Çayır, yeni takımıyla şampiyonluk yaşamak istiyor.


Transfer sonrasında açıklama yapan Çayır, "Futbolu çok seviyorum ve yeni takımımda başarılı olmak istiyorum. Futbol sadece erkeklerin oyunu değil, aynı zamanda biz kadınların da oyunu" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Çayır, futbolculuğun yanı sıra aday hakemlik görevi de yapıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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