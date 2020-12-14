Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak?
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Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak?

14.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:57
Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak?

Yerli Malı Haftası ülkemizde her sene kutlanmaktadır. Pandemi öncesinde Yerli Malı Haftası okullarda, pazarlarda ve çeşitli yerlerden etkinliklerle kutlanırdı. Hem insanlara tutumun öğretildiği hem de yiyerek, içerek kutlamalar yapıldığı Yerli Malı Haftası bu sene ne zamana denk geliyor merak ediliyor. Peki 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman?

Yerli Malı Haftası, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak da bilinir. Türkiye'de 1964 yılından beri kutlanan Yerli Malı haftasının amacı yerli malların kıymetini bilmek, tutumlu olmayı hatırlamak ve Türk mallarına sahip çıkmaktır. Çocukluğumuzdan beri çeşitli etkinliklerle hatırladığımız Yerli Malı Haftası, okullarda ve birçok işletmelerde çeşitli şekillerde kutlanır. 2020 Yerli Malı Haftası okullarda kutlanması mümkün olmasa da, yine de tutumun ve yerli mallarının değerini bilmek, hatırlamak ve öğretmek için evlerde kutlanmaya devam edilecek. Peki 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır?

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Yerli Malı Haftası adı üstünde yerli ürünlerin, Türk mallarının kıymetinin bilinmesi, sahip çıkılması ve kullanılması açısından önemli bir gündür. Her zaman hatırlanması gereken yerli malların önemi her yıl belirli haftalarda Yerli Malı Haftası olarak kutlamalarla hatırlanır. Bugün ayrıca Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası olarak da bilinir. Özellikle de çocuklara tutumun, yerli mallarının ve Türk ürünlerinin önemini aşılamak için okullarda bu haftada çeşitli kutlamalar ve etkinlikler yapılır. Bugün de herkes evlerinden çeşitli yiyecekler ve içecekler getirir. Yerli malları sergilenir ve çocuklara tanıtılır. Kermesler yapılır. Çocuklar hem eğlenir, hem öğrenir hem de yerler. Ayrıca bugün de çeşitli marketler, pazarlar ve gıda işletmeleri farklı kampanyalar yapar, .çeşitli kurumlarda kutlamalar, etkinlikler, indirimler yapılır.

Yerli Malı Haftası ne zaman? 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak?

2020 YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

1964 senesinden beri ülkemizde her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası ya da Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası bu sene de her sene olduğu gibi 12 ve 18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak.

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