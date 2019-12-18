18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:58

Yerli Malı Hastası nedeniyle Dinar ilçesinde 125. Yıl Ana Okulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Dinar Menderes ilkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan okul müdürü Osman Orçun Kaygın yerli malı üretmenin ve kullanmanın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında savaştan yeni çıkan bir ülke olduğu için Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Bu durumun ardından Yerli Malı Haftası ortaya çıktı."

Kaynak: AA