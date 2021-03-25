Yerli malı Göztepe
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Yerli malı Göztepe

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Yerli malı Göztepe

SPOR Toto Süper Lig'de yabancı kontenjanı yıllardır tartışma konusu olup birçok takım son yıllarda maçlara ilk 11'in tamamı veya büyük kısmı yabancı ağırlıklı kadrolarla çıkarken, Göztepe istisnayı bozdu.

SPOR Toto Süper Lig'de yabancı kontenjanı yıllardır tartışma konusu olup birçok takım son yıllarda maçlara ilk 11'in tamamı veya büyük kısmı yabancı ağırlıklı kadrolarla çıkarken, Göztepe istisnayı bozdu. Sarı-kırmızılı kulüp bu sezon ilk 11'inin önemli bir kısmını yerli futbolculardan oluşturdu. Göztepe'nin ideal kadrosunda 11 futbolcunun 7'sini yerliler oluşturdu. İzmir temsilcisinde bu sezon ideal 11'de İrfan Can, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu ve Halil Akbunar vazgeçilmez oldu. 

Göz-Göz'deki performansıyla ilk kez A Milli Takım'a seçilen Halil, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 30'u ilk 11'de 32 maçta görev yaptı. Soner, 29'u 11'de 31 maçta sahaya çıktı. Yabancı file bekçisi Megyeri'ye eldivenleri bırakmayan 22 yaşındaki İrfan Can, 28 maçta 11'de sahaya çıktı. Murat, 21'i ilk 11'de 28, Berkan 25'i ilk 11'de 26, Atınç da 19'u ilk 11'de 20 maçta oynadı. İlk yarıda sakatlık problemi yaşayan takımın yıldızlarından Alpaslan, 14'ü 11'de 15 maçta forma giydi. 

ALTYAPIDA TABLO FARKLI

Yerli futbolculara güvenen Göztepe'de Halil dışındaki altyapı patentli isimler ise fazla forma giyemedi. Sezonun ilk yarısında 11 maçta ilk 11'de oynayan Yalçın Kayan, ardından kızağa çekildi. Efe Binici, Arda Özçimen, Alper Aşkın gibi gençler forma yüzü göremedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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