Yerli kripto (dijital) para çıktı mı? Türkiye kripto para (coin) üretecek mi? 12 Mart Ekonomi Reform Paketi'nde neler var?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketi detaylarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Ekonomi Reform Paketi içeriği araştırılıyor. Paketin içeriğinde yerli kripto para, dijital para konuları da yer aldı. Peki, Ekonomi Reform Paketi'nde neler var?

12 Mart Cuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomi Reform Paketi içeriği merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Kripto paralar ile ilgili gelişme olacak mı?

YERLİ KRİPTO PARA ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört temel üzerine oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa vergi muafiyeti getirilecek, dijital paraların hukuki alt yapası oluşturulacak, kamuda israfa son verilecek.

Dijital paralar ve dijital platformlar ile ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:

- Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

- Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

- 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

- Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.

12 MART EKONOMİ REFORM PAKETİ AÇIKLANDI MI?

İş dünyasının ve vatandaşların heyecanla beklediği ekonomi reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört temel üzerine oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa vergi muafiyeti getirilecek, dijital paraların hukuki alt yapası oluşturulacak, kamuda israfa son verilecek.

Ekonomi Reform Paketi açıklamaları devam ediyor. Toplantı bitince tüm detayları paylaşacağız.

EKONOMİ REFORM PAKETİ'NDE NELER VAR?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz.

"YENİ ANAYASA İLE İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

"BÜYÜMEYİ BAŞARAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

"YENİ DÖNEM 4 TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK"

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Erdoğan, reformları şöyle açıkladı: