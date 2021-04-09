Yerli kripto para borsası Ascoindex hizmete girdi

A&S Yatırım Holding, bünyesinde kurulan yüzde 100 Türk kripto para borsası Ascoindex, işlem görmeye başladı.

A&S Yatırım Holding, bünyesinde kurulan yüzde 100 Türk kripto para borsası Ascoindex, işlem görmeye başladı. 20 milyon dolarlık sermaye ile kurulan şirket, ilk ay komisyonsuz hizmet verecek. Borsanın siber güvenliğini tam 3 şirket birden sağlıyor. Holding Başkanı Uğur Akkuş, "En büyük farkımız güvenlik, hız ve kolay ulaşılabilir olmak. 3 ay içinde günlük işlem hacmi hedefimiz 1 milyar lira" dedi.

Gayrimenkul, enerji, finans, turizm, sanayi, ziraat, sağlık, medya ve bilişim-IT alanlarında faaliyet gösteren A&S Yatırım Holding, 'Ascoindex' adıyla yüzde 100 yerli kripto para borsası kurdu. 7 gün 24 saat işlem yapılabilen borsada, kesintisiz olarak canlı destek hizmeti de verilmeye başlandı. Her türlü tedbir düşünülerek 3 farklı güvenlik çözümleri şirketinin kontrolünde hizmet veren borsa, ilk iki hafta 6, sonra ise toplam 26 kripto para birimiyle işlem görecek.

3 BANKA İLE ANLAŞILDI

Borsanın açılışına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, halihazırda Akbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaştıklarını kaydederek, "Merkez Bankası da gerekli mevzuatları hazırlıyor. Bizim gibi borsaları ruhsatlandıracak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) da başvurumuzu yaptık. Elektronik para lisansını alıyoruz. Visa ve Master Card ile de anlaştık" diye konuştu.

HER AN KONTROL

İşin en hassas noktasının güvenlik olduğuna dikkat çeken Akkuş, şu bilgileri verdi:

"Bizim rakiplerimizden en büyük farkımız merkezimizin Türkiye'de olması. Biz tam 3 siber güvenlik şirketi ile çalışıyoruz. Sistemimize sürekli testler yapılıyor. Transferde yavaşlama, hacklenme, sistem donması gibi en çok şikayet alınan konulara karşı önlemlerinizi üst düzey aldık. Bizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Ayrıca rakiplerimizden çok daha hızlıyız ve kolay ulaşılabiliriz."

YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Akkuş, ilk 1 ay sıfır komisyonla hizmet vereceklerine de vurgu yaparak, "Komisyon oranlarımız piyasadaki diğer borsalardan da yüzde 20 daha ucuz olacak. Ascoindex'in mobil uygulaması hazırlanıyor. Şu anda mobilde web görünümüyle indirilebiliyor. 15 gün sonra herkes telefonuna App olarak da indirebilecek. Borsamızda başlangıçta ticarete açılacak koinler: TRY Market: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Link, UniSwap, USDT (Tether) olarak belirlendi" dedi.

TALEP HIZLA ARTIYOR

İlk 3 ayda günlük 300 milyon TL'lik işlem hacmi hedefledikleri anlatan Akkuş, 3 aydan sonra ise sene sonuna kadar bu işlemin günlük 1 milyar liraya, 1 yılın sonunda da günlük 2 milyar liraya çıkacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. Akkuş'un verdiği bilgiye göre Türkiye, kripto para yatırımında AB'de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de dönen günlük işlem hacmi ise 7-9 milyar lira arasında. Pandemi ile ise talep yüzde 60 civarında arttı.

YATIRIMCIYA KRİPTO BORSASI EĞİTİMİ

Yatırımcılara A'dan Z'ye kripto borsası ve yatırım eğitimi de vereceklerini kaydeden Akkuş, eğitim içeriğini şöyle açıkladı:

"Yatırımcılar için web sitemize üye olan arkadaşlarımıza eğitim günleri bildirilecek. Oraya online olarak kayıt oluşturacaklar ve hafta sonu belirli saatlerde o kayıttan online olarak eğitime katılabilecekler. Eğitimde 'kripto para nedir', 'dijital para nedir', 'hangi para birimleri mevcuttur', 'yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir' gibi konular üzerinde durulacak."

SIRADA ABD VAR

Uğur Akkuş, bu borsanın ABD'de ayağını da temmuz ayında kuracaklarını ifade ederek, "Ayrıca yerli kripto para birimi çıkarmak için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bunun da müjdesini vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı