Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.

Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.

Kaynak: Dunya.com

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