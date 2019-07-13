Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.
Kaynak: Dunya.com
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