Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için gönüllülük çağrısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir alışveriş merkezinin yönetim kurulu başkanı Yunus Tarla, vatandaşları yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac için gönüllü olmaya davet etti.

Tarla, alışveriş merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milli üretim TURKOVAC'a destek verdiklerini söyledi.

Yetkililerin sık sık gönüllü olmak isteyenlere çağrılar yaptığını vurgulayan Tarla, şunları kaydetti:

"Haziran 2021'de faz-3 çalışmaları başlayan TURKOVAC için yeterli gönüllü sayısına ulaşılması gerekiyor. Bu dönemde halkımızın önemli bölümü aşılarını olmuş ya da hastalığı geçirmiş olduklarından dolayı, aşımızın bu aşamada beklenenden yavaş ilerlediğini görüyoruz. Ancak araştırmalarımız neticesinde gördük ki henüz aşı olmamış veya 2 doz Sinovac olmuş çok sayıda vatandaşımız var. Yönetim kurulu ve KAYMOS olarak aşının memleketi Kayseri'den 18-59 yaş arası Kovid-19 geçirmemiş, hiç aşı olmamış veya 2 doz Sinovac yaptırmış tüm vatandaşlarımızı yerli aşımız TURKOVAC için gönüllü olmaya davet ediyoruz."

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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