Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor
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Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, "enabiz.gov.tr" sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de alınmaya başlandı.

İlgili bölümden Turkovac'ın hem Faz-3 çalışması hem de Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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