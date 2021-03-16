Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor
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Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

16.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:18
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor.

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat'ta başladı. Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart'ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.


Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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