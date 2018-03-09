Yerli Kar Temizleme Aracını "Taşıma Karla" Test Ettiler

İLYAS GÜN - Samsun'da hafif raylı sistem güzergahının yoğun kar yağışında kapanmaması için kullanılacak yerli kar püskürtme makinesi, şehir merkezine kış boyunca kar yağmaması nedeniyle kamyonla kar taşınarak testten geçirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'ye (SAMULAŞ) ait 28 tramvay günde bin dolayında yolcu taşımacılığı yapıyor. 50 kilometre uzunluğundaki hatın rayları, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanırken, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için harekete geçen Türk mühendisler, yurt dışında fiyatı 300 bin avroyu bulan kar püskürtme makinesini 5 ay gibi kısa sürede 50 bin liraya mal etti.

Samsun'da makinenin test edilmesi için iki aydır kar yağışı bekleyen yetkililer, kent merkezinde yağış olmayınca Ladik ilçesindeki Kayak Merkezinden bir kamyon karı SAMULAŞ'ın tesislerine getirdi. Burada testleri yapılan makine başarı ile çalıştı.

SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, AA muhabirine, tramvay hattının hızlı yolcu taşımacılık yapması nedeniyle rayların her iki tarafının beton setlerle kapalı olduğunu söyledi.

Yoğun kar yağışında hat üzerinde biriken karın temizlenmesinin sorun oluşturduğuna işaret eden Gürkan, kar püskürtme makinesini ithal etmek yerine, Samsun'da ürettirdiklerini anlattı.

SAMULAŞ'ın Ar-Ge ve bakım ekibi ile Samsun'da bir firma ile ortak proje ürettiklerini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Yurt dışından ithal ederek getirmemiz gereken kar püskürtme makinesini biz ürettik. Snowblower olarak bilinen bu makineyi ray ve kara yolunda gidebilen aracımıza monte ettik. Yoğun kar yağışı olduğu dönemde karı raylar dışına atabilecek şekilde bu makine dizayn edildi. Yaklaşık 50 bin liraya mal ettiğimiz makine sayesinde ortalama 150 bin lira kar elde ettik. Ayrıca bu makine, raylı sistem üzerinde kullanılacak Türkiye'de ilk yerli ve milli kar püskürtme makinesi oldu."

Makineyi test etmek için iki ay kar yağmasını beklediklerini, kar yağmayınca çareyi taşıma karda bulduklarını vurgulayan Gürkan, "Şehir merkezine kar yağmaması nedeniyle yüksek kesimlerden tesisimize getirdiğimiz bir kamyonla karla makineyi test ettik. Makine testleri başarı ile geçti, artık yoğun kar yağışı ne zaman olursa olsun, tramvay ulaşımında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak." dedi.