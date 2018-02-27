Yüzde Yüz Yerli! Uzaktan Kumandalı Askeri Araç TOSUN, ABD Yolunda

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'e "yol açan" zırhlı insansız kara aracı TOSUN'un sahada başarıyla görevini sürdürdüğünü belirterek, " Amerika ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz." dedi.

"3 YILDIR SAHADA KULLANILIYOR"

Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.

"OPERASYONLARDA 85 TOSUN YER ALIYOR"

Derebaşı, zırhlı araç üretiminde 10 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve 5 yıldır insansız araçlar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an operasyonlarda 85 TOSUN görev alıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak sahadayız. Teknoloji ithal etmektense ihraç etmeye dayalı bir politikamız var. TOSUN uzaktan kumanda sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. İlk prototipimizi Amerika'ya gönderdik. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz. Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma geldik. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kumandalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıklarında dahi göreve devam edebildiler. ABD ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur."

"SERİ ÜRETİM AŞAMASINA GELMEK ÜZEREYİZ"

Bunların yanında, insansız hava araçları alanında da projeleri bulunduğunu anlatan Derebaşı, iniş kalkış için piste ihtiyaç duymayan, yüksek uçuş süresini yüksek taşıma kabiliyetiyle birleştiren bir platform tasarladıkları bilgisini verdi.

Derebaşı, 6 saat havada kalabilen "VTOL" insansız hava aracının her türlü hava koşulunda kolaylıkla harekat sahasına intikal ettirilebilen bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, "Uçuş testlerimiz başarıyla tamamlandı, seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz. Tamamen yerli imkanlarla ürünümüzü tamamlayabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde silahlı kuvvetlerimizin emrine vermeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.