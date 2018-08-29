Yerli İmkanlarla Elektronik Ana Kart Üretti

Bursa'da 18 yaşındaki Türk girişimci Ferit Borku, yaklaşık bir milyon liralık yatırımla ana kart üretmeyi başardı.

Yazılımsal ve teknolojik çalışmalar yapan Borku, kurduğu şirketle "yerli ana kart" üretmeye karar verdi. Bunun üzerine kendine kaynak oluşturan Borku, yaklaşık 2 yıllık sürecin ardından kurduğu ekibiyle ana kart üretti.

Borku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi kurma amaçlarının tamamen Türkiye'de bir yerli ana kart markası oluşturmak olduğunu söyledi.

Şirketi kurduktan sonra ilk aşamada uzman mühendis ekibini Ar-Ge için bir araya getirdiğini belirten Borku, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kiraladıkları ofiste bu süreci yürüttüklerini dile getirdi.

Borku, bu ofisteki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ürün ortaya çıktıktan sonra tasarımlar bitti, üretim gerçekleşti ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında da kurulan heyetle ürünümüzün tescilini aldık. 436 bin lirası faturalandırılmış, yaklaşık bir milyon lirayı bulan bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bunları hiçbir destek almadan tamamıyla öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. İş, seri üretim konusunda geldiğinde kaynak olarak bizim boyumuzu aştı. Bununla ilgili de biz devletten destek bekliyoruz."

"Birçok elektronik kart üretebiliriz"

Seri üretime geçildiği takdirde İstanbul'u merkez olarak kullanacaklarını anlatan Borku, şunları kaydetti:

"Fabrika kurduğumuz takdirde burada bir grafik kart da dahil birçok elektronik kartın aynı makinelerle üretimini gerçekleştirecek duruma gelebiliriz. Bir ürünün tamamı yerli olamıyor. Dünyada kurulmuş ticari sistem bunu öngörmüyor. Her şeyi yerli yapacağız diye bir niyetimiz yok ama en azından bir ürünün yüzdesel olarak en üst düzeyini yerli yapabilirsek ülke olarak kara geçmiş olabiliriz. Ülkemizde yerli olarak cep telefonu, bilgisayar ve benzeri teknolojik aletleri üreten firmalar var. Bu firmalar yurt dışından donanım satın alıyorlar. Bir hedefimiz de bu firmalara yerli ürün üretmek."