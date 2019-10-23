"Yerli ilaç sektöründe babayiğitler çıkaracağız"

23.10.2019 19:28

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracaklarını belirterek, sağlık teknokenti Teknopol İstanbul'a yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk sağlık temelli teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti AŞ'nin (Teknopol İstanbul) idari ve kuluçka binasının temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla atıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım iş birliğiyle Pendik'te hayata geçirilen teknokentin temel atma töreninde konuşan Erdöl, Teknopol İstanbul'un bilim ve teknoloji dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de sağlık alanındaki harcamaların her geçen yıl arttığını dile getiren Erdöl, 2019'da ilaç için 29 milyar lira, tıbbi sarf malzemeleri için de 25 milyar lira harcanmasının öngörüldüğünü anlattı.

Erdöl, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ihtiyacının çok büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığını kaydederek, "Bu durum, ülkemizin ve milletimizin omuzlarında çok ağır bir yüktür. Bu stratejik sorunla dertlenerek bugün temel atma törenini yaptığımız sağlık teknokentimizi kurduk." diye konuştu.

"Ülkemizin ilk ve tek sağlık teknokentini kurduk"

Erdöl, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşmeyi ve millileşmeyi başardığını kaydederek, "Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek isteyen küresel güçlerin mühimmat ambargolarıyla, tehditlerle ülkemizi çaresiz bırakmak için yarıştıklarını hepimiz gördük. Savunmada millileşmeyi başarmış bir Türkiye olmasaydı bugün neler yaşayacağımızı tahmin edebiliyorsunuz." dedi.

Sağlık alanındaki güvenliğin sınır emniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Erdöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ki, tahlil ve teşhis aşamasından tutun da operasyonel ve ilaç tedavisi safhalarına kadar her mecra ve zeminde millileşmeye en az savunma sanayimiz kadar muhtaçtır. Biz de ülkemizin yerli ilaç ve tıbbi malzeme, yerli sağlık yazılımları ihtiyacını dert edinerek Vakıf Yatırım, Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla ülkemizin ilk ve tek sağlık teknokentini kurduk ve bugün de temelini atıyoruz."

"Yeni kurduğumuz TTO vasıtasıyla yerli üretimi teşvik edeceğiz"

Erdöl, teknokentle eş zamanlı olarak Teknoloji Transfer Ofisi'ni (TTO) de kurduklarını belirterek, burada cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Prod. Dr. Erdöl, "Temel hedefimiz, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlamak olacaktır. Devlet, üniversite ve sanayi iş birliği ile yerli ve milli ilaç sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetin mirasçısı olduklarını aktaran Erdöl, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracağız. Teknokentimize yatırımcıların yoğun bir ilgisi olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Buradan bir de çağrıda bulunmak istiyorum. Yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik 'ben de varım' diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açıktır."

Erdöl, Teknopol İstanbul'da 300 firmaya yer sağlayacaklarını belirterek, bunlardan en az 50'sinin büyük ölçekli olacağını sözlerine ekledi.

"Katma değeri yüksek ürünler üretilecek"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, güçlü devlet olabilmek için bilgi ve aksiyonun birleştirilmesi gerektiğini belirterek, Teknopol İstanbul'da da üniversitelerin bilgi ve birikimlerinin aksiyonla ortaya konacağını söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, son zamanlarda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesiyle ilgili hedefler ortaya konduğunu belirterek, sağlık teknokentinin de bu hedefle hayata geçirildiğini anlattı.

Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, teknokentin fiziki özellikleri hakkında bilgi vererek, burada 300 firmanın yer alacağını, şimdiden 6 firmanın çalışmalara başladığını aktardı.

"Teknopol İstanbul'da 3 somut proje hayata geçireceğiz"

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Türkiye'de Ar-Ge'si yapılan, üretilen ve Türkiye'den ihraç edilen katma değeri en yüksek ürünü ürettiklerini belirterek, bir gramdan daha hafif olan göz içi lensinin kilogram değerinin 675 bin dolar olduğunu söyledi.

Bu göz içi lensini 68 ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Varlıbaş, şu bilgileri verdi:

"Bir göz içi lensinden elde ettiğimiz katma değer bir arabanın ihracatından daha fazla. Bizim burada bu tarz ürünleri ve firmaları çoğaltmamız hedefleniyor, bu amaçla buradayız. Teknopol İstanbul'da pek çok Ar-Ge projesinin yanı sıra 3 somut proje hayata geçireceğiz. Birincisi katarakt hastalarında kullanılan göz içi lensi yanında biyoteknolojik ilaç projesi. Bu ilaçla yeni bir molekülümüz olacak ülke olarak. Dünyada şu anda 8 milyar dolarlık ciroya sahip bu molekül ilk kez ülkemizde olacak. Yine stratejik botüniryum toksini hayata geçireceğiz. Vücuda gençlik katan, eklemlerin sağlamlığını sağlayan sodyum iyonik asit türevlerini de burada üreteceğiz."

Varlıbaş, Türkiye'nin bu tarz ürünleri üretmesinin ihtiyacı olduğunu, bu projeleri hayata geçirmek için Teknopol İstanbul'u seçtiklerini anlattı.

Konuşmalar sonrası Bakan Varank ve beraberindekiler tarafından, Teknopol İstanbul'un idari ve kuluçka binasının temeli atıldı.

Sağlık sektörünün yerlileşmesi hedefleniyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım iş birliğiyle Pendik'te hayata geçirilen Türkiye'nin ilk sağlık temelli teknokenti Teknopol İstanbul, yaklaşık 100 dönümlük alanda kurulacak.

Sağlıkta ve ilaç üretiminde yerlileşmeyi hedefleyen Teknopol İstanbul, ağırlıklı olarak sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmaları yapan firmalara ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA