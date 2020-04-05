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YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı.

05.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:31
YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ilacın üretim sürecini ve kullanımını anlattı.

70 BİN KUTU TESLİM EDİLDİ 

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç klorokin fosfat ve klorokin sülfat ikisinin de aktif maddesi aynı, tuzları farklı. Bizim ürettiğimiz ve Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiğimiz klorokin fosfat. Her iki ilaç da şu anda var ve yeteri miktarda üretiliyor. Biz Hindistan ve Çin'den ithal ettiğimiz miktarı üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. İlk ithal ettiğimiz klorokin fosfat adet olarak 70 bin kutu, bir kutuda 10 tablet var. Bu 70 bin kutu için hammaddenin 134 kilogramı Hindistan'dan 50 kilogram da Çin'den getirildi. " dedi.

"TOPLAM 160 BİN KUTUYU SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ " Tüm ilaç firmalarının ilaçların aktif maddelerini Hindistan ve Çin'den aldıklarını belirten Barut, "İkinci partiyi tekrar üreteceğiz. İkinci parti için Hindistan'dan getireceğimiz hammadde 15 Nisan'da gelecek 200 kilogram kadar, Çin'den de 25 kilogram gelecek. Bununla toplam 90 bin kutu ilaç üreteceğiz. Yani biz toplam olarak 160 bin kutuyu Sağlık Bakanlığı'na teslim etmiş olacağız. Bir kutuda 10 tablet olduğunu göre 1 milyon 600 bin tablet yapıyor. Bununla tedavi edilecek olan hasta sayısı 80 - 90 bin kişi. Koronavirüse yakalanan hastaların ilk gün kullanması gereken miktar 4 tablet, 7 gün veya 10 gün toplamında kullanılacak miktarda her gün 2'şer tablet kullanılması gerekiyor yani. Koronavirüs tedavisinde kullanılması gereken birincil ilaç klorokin ilave olarak azitromisin ile kullanılıyor. İkisi birden kullanıyor ve bu şekilde tedavi edildiği söyleniyor. Şu anda Fransa'da başladı bu tedavi ilk defa, daha sonra Çin'de kullanıldı ve şu anda Amerika'da çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de hem korunma amacıyla özellikle sağlık personeli çalışanları bunu kullanıyor aynı zamanda koronavirüse yakalanan hastalarımızda kullanılıyor. " şeklinde konuştu. "ONLAR BİZİM İÇİN GİZLİ KAHRAMANLAR" İlacın 1934 yılında bulunduğunu ifade eden Barut, "İlk bulunduğunda sıtmada kullanılıyordu, sonrasında romatizmada da kullanılmaya başlandı. Hindistan'da 15 Nisana kadar gümrükler kapalıydı ve biz bu hammaddeyi çok zorlukla getirdik.  Özellikle Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Mumbai Ticaret Ataşesi, Türk Hava Yolları ve DEİK Hindistan Başkanı bu hammaddenin Türkiye'ye gelmesi bakımından son derece yardımcı oldular. Onlar aslında bizim için gizli kahramanlar. İkinci partiyi de onların yardımlarıyla alma ihtiyacımız olabilir ama şu anda bu sefer daha kolay getireceğiz gibi gözüküyor. " dedi. "TRUMP BU HAMMADDE İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR" Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Herkes bu hammaddeyi almak istiyor, Amerika özellikle ciddi biçimde Hindistan'dan bu hammaddeyi almak için çok büyük bir uğraş veriyor. Hatta Trump'ın bu hammaddenin alınması için de Hindistan ile görüşmeler yaptığını biliyoruz. Biz de bu hammaddeyi ne kadar bulabilirsek getirmeye çalışıyoruz ve bedelsiz olarak da Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar ihtiyacı varsa kendilerine temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-----------------Nezih Barut ile röportajMuhabir Anonsu ( Ali ABLAY) 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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