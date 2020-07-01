Yerli Hava Savunma Sistemi Sungur Göreve Hazır! ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Sungur'un başarılı atış testleri sonrasında envantere girmeye hazır olduğu bildirildi.

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Sungur'un başarılı atış testleri sonrasında envantere girmeye hazır olduğu bildirildi. Detaylar haberimizde.

Savunma Sanayii Başkanı'nın Sürprizi Belli Oldu!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal ağ platformu üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile Sungur'a yönelik çalışmaların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi.

1?? Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç! ??????

Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi #SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır! pic.twitter.com/wsfQMXaJnP

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 1, 2020

Yerli Hava Savunma Sistemi Sungur'un Özellikleri

Yerli hava savunma sistemi çözümü Sungur'u "Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç" olarak tanımlayan Demir, Başkanlığımız öncülüğünde, ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır. Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Sungur, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tamindir