Yerli hamsiler tezgahlardaki yerlerini aldı

Balıkçılar hamsi sezonunun sonuna gelindiğini belirtirken, istavrit balıkçıların yüzünü güldürüyor

TRABZON - Trabzon'da balık tezgahlarını Gürcü hamsileri süslerken, yerli hamsiler tekrardan tezgahlara geri döndü. Sezonun sonuna yaklaşırken yerli hamsinin kilosu 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Mezgit ve istavrit de ise fiyatlar düşüşte. Mezgit kalitesine göre kilosu 5 TL ile 15 TL arasında değişirken İstavrit büyük ve 10TL ile 12.5TL arasında değişen fiyatıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar mezgit ve istavrite ilgi gösterirken fiyatların yüksek olmasından şikayetçiler.

Balıkçılardan Cem Yazıcı sezonun istedikleri gibi gitmediğini belirterek" Hamsi sezonu bitti gibi. 10 TL, 12.5 TL'den Gürcü hamsileri sattık. Şu anda yerli, öz Trabzon hamsisi 20 TL ile 25 TL aralığında değişiyor. Biz 20 TL'ye satıyoruz. Fakat hamsi sezonu bitti diyebiliriz. Hamsinin bu sezon pek verimli geçtiğini söyleyemeyiz. İstavrite bakacak olursak, yerli istavrit var. Karışık olmayan sadece iri istavritlerin bulunduğu, kilosu 15 TL. Küçük ve büyük karışık istavritlerin ise kilosu 10 TL. İstavrit ve mezgitte durum iyi. Yavaş yavaş çıkmaya da başladılar. Mezgit de boyutuna göre 5 ile 15 TL aralığında satılıyor. Tekrardan Gürcü hamsisine bakacak olursak. Şuan piyasada az da olsa satılıyor. Fakat bu saatten sonra Gürcü hamsisinin geleceğini düşünmüyorum" dedi.

Son yılların en iyi istavriti geldi

Son yılların en güzel istavritinin geldiğini belirten Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu "Sezonun iyi geçtiğini düşünüyorum. Palamut sezonu bol geçti. Hamsi de hemen hemen bol geçti diyebilirim. Fiyat olarak baktığımızda yerli hamsilerin kasası 300TL, tezgahlarda satışları 20-25 TL arasında değişiyor. Gürcistan'dan gelen hamsilerin ise 10-12.5 TL arasında fiyatları değişiyor. Şuan istavrit revaçta. Sezonun boyutunun üstünde iri ve fiyat olarak da ideal istavritler var. Tarım ve Gıda Bakanlığının yapmış olduğu 13-14 cm ölçümlerinin üzerinde istavritler geliyor. Hamsi sezonu kapattığı zaman istavrit ön plana çıkıyor. 4. ayın 15'inde de av yasağı geliyor. Hayırlısıyla bir sezonu daha sıkıntısız, dertsiz, bol ve bereketli bir şekilde tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA