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Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Yerli girişim yeni yatırımlarla hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyor

Toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM'den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon, 5 milyon dolar yatırım aldı.

18.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:29
Yerli girişim yeni yatırımlarla hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyor

Toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM'den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon, 5 milyon dolar yatırım aldı. 2012 yılında hayata geçirilen ve şu anda Türkiye'de 750 binden fazla konuta hizmet veren ve yatırım miktarını toplam 10 milyon dolara taşıyan Apsiyon, yeni yatırımı ile birlikte yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.


'Site yöneticisinin dijital asistanı' sloganıyla Türkiye genelinde 750 binden fazla konuta hizmet veren Apsiyon, toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM'den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar birçok kritik iş sürecinde tam entegre bir teknoloji platformu sunuyor. 2019 yılında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında da yer alan Apsiyon, bu yeni yatırımla birlikte EarlyBird Digital East Fund'dan 3'üncü kez yatırım almayı da başardığı bildirildi. Girişim, yeni yatırımla birlikte yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarına da açılarak büyümeyi hedefliyor.


"EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh'u da yatırımcılarımız arasına ekledik"


Aldıkları yatırımla ilgili olarak görüşlerini bildiren Apsiyon CEO'su Kudret Türk, "Böylesine kritik bir dönemde gelecek planlarımızı desteklemek amacıyla 5 milyon dolar yatırım aldık. Apsiyon ekibi olarak son derece mutluyuz. Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılarından EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh'u da yatırımcılarımız arasına ekledik. EarlyBird bu tura da katılarak 3'üncü kez Apsiyon'a yatırım yaptı ve girişimize olan güvenini yeniden göstermiş oldu." dedi.


"Apsiyon Türkiye'de bu alanın öncüsü oldu"


2016'dan bu yana Apsiyon'un yatırımcısı olduğunu belirten EarlyBird Digital East Fund ortaklarından Cem Sertoğlu sözlerine şöyle devam etti, "Apsiyon'a gelecek planları doğrultusunda tekrar destek verdiğimiz için büyük memnuniyet duyuyoruz. Apsiyon ile olan süreçlerinde proptech tüm dünyada çok ciddi yatırımlar alan ve ekosisteme kritik teknolojik faydalar sağlayan bir endüstri. Apsiyon Türkiye'de bu alanın öncüsü oldu. Bu başarılarını yurt dışına da taşıyacaklarından eminiz."


"Avrupa'da yeni bir başarı hikayesi oluşturmasında katkım olacağı için son derece heyecanlıyım"


Apsiyon'un hissedarları arasına katılan Jak Baruh, yeni yatırımını şu şekilde değerlendirdi: "Hem iş tecrübem hem de hobi olarak yazılım ve teknolojiye büyük ilgi duymaktayım. Yatırım değerlendirme sürecinde Apsiyon'un çalışanları arasındaki pozitif enerjiyi, güçlü teknik altyapıyı ve ürün olarak sağladığı faydayı çok yakından görme ve test etme imkanına kavuştum. Türkiye dışında da proptech alanında Apsiyon gibi kapsamlı bir ürünün çok talep göreceğine inanıyorum. Avrupa'da büyük emlak projelerinin tasarlandığı ve hızla hayata geçirildiği bir döneme giriyoruz. Paris gibi tarihi metropoller dahil Avrupa'da birçok megaşehir mevzuat etrafında dikey yapılaşmayı engelleyen unsurları yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Yurt içinde olduğu gibi Apsiyon'un Avrupa'da da yeni bir başarı hikayesi oluşturmasında katkım olacağı için son derece heyecanlıyım."


2020 hedefinde Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu Pazarı da var


Hem yur tiçi hem de yurt dışı hedeflerini göz önünde bulundurarak ekiplerini büyüteceklerini de belirten Apsiyon CEO'su Kudret Türk, "Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi birçok ülkede Apsiyon kullanılıyor. 2020 yurt dışı açılım hedeflerimiz arasında Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu Pazarı da yer alıyor. Türkiye'de müthiş bir başarı hikayesine imza attık. Yatırımcılarımız da bu başarı hikayesine güvenerek bize inanmaya, destek olmaya devam ediyor. Buradaki başarımızı yurt dışında da yaymalı, fiyat rekabetinin daha adil seyrettiği gelişmiş piyasalarda en güncel teknolojik hizmetleri geliştirmeliyiz. Avrupa'da bizim gibi tam entegre bir platform yok. Özellikle Avrupa stratejilerimizde Jak Baruh'un networkünün bize büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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