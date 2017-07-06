Yerli "Gimbal"A Almanya'dan Tasarım Ödülü

İkisi mühendis, birisi endüstri ürünleri tasarımcısı üç kardeşin ürettiği, kameralarda video kaydı esnasında yaşanan titremenin önüne geçmeye yarayan yerli "gimbal", Almanya'dan tasarım ödülü kazandı.



Serdar, Mahmut ve Serhat Kılıçbay kardeşlerin yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda üretimini gerçekleştirdiği kamera stabilizer sisteminin, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen ve ürün tasarımının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Red Dot Design Award 2017" adlı yarışmada tasarım ödülüne layık görüldüğü bildirildi.



Yarışmanın 39 kişilik jürisinin 54 ülkeden 5 bin 500'den fazla ürünü incelediği ve kazananları belirlediği aktarıldı.



Kılıçbay kardeşlerin "Trexo Arc Gimbal" adını verdikleri ürünlerinin, ödüle layık görülerek, Red-Dot Tasarım Müzesi"nde sergilenmeye hak kazandığı kaydedildi.