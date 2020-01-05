Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede

05.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:05

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısının yabancı filmleri geride bıraktığını belirterek, "Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlanan yeni sinema kanunu ile getirilen düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu, 'Sinema Bilet Takip Sistemi' ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı. Beyaz perdedeki bu sorunların çözümü ile birlikte sinema filmleri vizyondaki yerlerini aldı, sinema salonları da izleyicilerine kavuştu. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar ki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59,5 milyon oldu. Bunların 33.6 milyonu yerli film, 25.9 milyonu ise yabancı film izleyicinden oluştu.

YERLİ FİLM İZLENME ORANINDA TÜRKİYE YİNE BİRİNCİYerli film izlenme oranında Avrupa'da 8 yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa'daki yerini yine korudu. Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu. Yerli animasyon filmi olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise 2,1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin ise 6'sını yerli filmler oluşturdu. Sinema sahnelerinin en çok izleyici ağırladığı filmler 2019 yılında sırasıyla; '7. Koğuştaki Mucize', 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Avengers: Endgame', 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', 'Joker', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' ile 'Karlar Ülkesi II' oldu.ANİMASYON FİLMLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,7 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12,4'e ulaştı. 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık'ta vizyona giren 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmi ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu. Bakanlığın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ise, 2019 yılında ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.

Kaynak: DHA