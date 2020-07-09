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Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" gelecek yıl sofralarda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesinde geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T", gelecek sene satışa sunulacak.

Yerli etlik damızlık tavuk
09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesinde geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T", gelecek sene satışa sunulacak.

Türkiye'nin beyaz et sektöründe dışa bağımlılığını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015'te "Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn Geliştirme Projesi" kapsamında yerli ve milli etlik damızlık tavuk ıslahı çalışmalarına Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde başlandı.

Bu kapsamda "Türkiye'nin ilk yerli ve milli etlik damızlık tavukları" 2019'da "Anadolu-T" ismiyle marka tescil belgesine sahip olduktan sonra TAGEM tarafından resmi olarak tescil edilerek yerli çeşitler arasına alındı.

Yerleşkede biyogüvenlik kurallarına uygun olarak titizlikle geliştirilen Anadolu-T'nin damızlıkları, 2021 yılı itibarıyla beyaz et üreticisi firmalara arz edilecek.

Öncelikle piyasaya yıllık 250 bin damızlık sunularak 35 milyon adet Anadolu-T'nin sofralarda yer alması hedefleniyor.

- "Anadolu-T, 42'nci günde 2 kilo 800 grama ulaşarak kesim ağırlığına geliyor"

Enstitüye bağlı Etçi Damızlık Tavuk İşletmesinden sorumlu Ziraat Mühendisi Sinan Çağlak, AA muhabirine, beyaz et sektörünün üretimde kullandığı tüm damızlık ihtiyacının yurt dışından sağlandığını söyledi.

Beyaz eti yerli ve milli imkanlarla yurt içinden temin etmek için ıslah çalışmaları yürütüldüğünü belirten Çağlak, bu çerçevede "Anadolu-T" adını verdikleri tavuğun damızlıklarını geliştirdiklerini aktardı.

Çağlak, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli ırkımız olan tavuğumuz yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık ve karkas randımanı olarak piyasada satılan diğer etçi tavuklara çok yakın değerlere sahiptir.

Anadolu-T, 42'nci günde 2 kilo 800 grama ulaşarak kesim ağırlığına geliyor. Anadolu-T, Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacak, canlı hayvan trafiği herhangi bir nedenden durdurulduğunda ya da kısıtlandığında ülkemizin yerli ve milli ırk tavuğu olarak bu açığı kapatacaktır. Bu yüzden büyük önem arz ediyor. 2021 yılında Anadolu-T'nin üretimine başlayarak Türkiye'nin beyaz et sektöründeki ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Türkiye'nin yıllık beyaz et üretiminin 2 milyon tonun üzerinde olduğunu anlatan Çağlak, bunun için 15 milyon damızlık tavuğa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çağlak, gelecek yıl üretime başladıklarında ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılayacaklarını, yeterli talep olması durumunda yapılacak yatırımlarla bu oranı yüzde 20'lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Anadolu-T'nin ıslahında kullanılan damızlık tavukların yediği yemden içtiği suya kadar her türlü parametresinin özenle takip edildiğini vurgulayan Çağlak, damızlıklara adeta kuvözdeki bir bebek titizliğinde bakıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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