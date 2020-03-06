Yerli elektronik kelepçeyle 20 milyon liralık ithalat gideri ortadan kalkacak

06.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:17

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektronik kelepçeler, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. STM Genel Müdürü Murat İkinci, yerli üretimle 20 milyon liralık ithalat giderinin ortadan kalkacağını belirterek, "Ağustos ayının sonu itibarı ile ürünlerimiz ortaya çıkacak ve 2021 Ocak ayından itibaren 3 bine yakın ürün hizmete girecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve STM arasında imzalanan protokolle, sanık veya hükümlülerin izlenmesi amacıyla kullanılan Elektronik İzleme Sistemi'nin yerli ve milli teknolojiyle geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Geliştirilen bu teknolojinin Adalet Bakanlığı tarafından kullanılacağını belirten STM Genel Müdürü Murat İkinci, sistemin tamamen milli teknolojilerle geliştirilmesi yönünde çalıştıklarını söyledi. İkinci ayrıca yerli ve milli elektronik kelepçelerin kullanıma başlamasıyla 20 milyon liralık bir ithalat giderinin ortadan kalkacağını ifade etti.

'İLK ÜRÜN 1 OCAK 2021'DE PİYASADA OLACAK'

STM'nin siber güvenlik altyapısı ve akıllı kimlik kartları konusunda en büyük alt yapıya sahip olduğunu ve bu tarz projelerde kullanılan teknolojilerin benzer olduğunu vurgulayan İkinci, bu projede birçok firma ile ortak çalıştıklarını kaydetti. İkinci, "Türkiye'nin tüm ekosistemini bir araya getirecek, yerli imkanlarla ortaya çıkaracak yüzde 100 güvenlikli bir sistemi ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda üretimlerimiz devam ediyor. Prototiplerin çalışmaları devam ediyor. İlk prototiplerin testlerini ağustos ayı içinde yapacağız. Ağustos ayının sonu itibari ile de ürünlerimiz ortaya çıkmış olacak. Sahada ilk ürünün kullanılması 1 Ocak 2021 tarihinde. O tarihten itibaren mevcutta kullanılan bütün yabancı ürünleri yerli ürünlerimizle yer değiştireceğiz" dedi.

'OCAK AYINDA 3 BİN ÜRÜN HİZMETE GİRECEK'

Dünyada çok az sayıda şirketin bu alanda hizmet sağladığını ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ihracat potansiyelinin de değerlendirileceğini belirten İkinci, "STM'nin kuruluş amacı Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu teknolojileri yerli olarak ortaya çıkarmak. Eğer başarılı bir uygulama hayata geçirirsek uluslararası anlamda da çok büyük bir ihracat potansiyelinin önünü açacağımızı düşünüyoruz. Ocak ayı itibari ile 3 bine yakın ilk ürün hizmete girecek. Adalet Bakanlığı mevcut sözleşme uyarınca bu rakamı 4 bin 500'e kadar çıkarabilecek. Ancak sayı sınırı yok. İhtiyaç doğrultusunda üretim arttırılabilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------STM Genel Müdürü İkinci ile röp.İkinci'den detay Genel detaylar Haber-Kamera: Selen YALAZ - Harun ÖZALP/ ANKARA,

Kaynak: DHA