Yerli Elektrikli Tren Sonunda Raylara İniyor: Heyecan Büyük!
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Yerli Elektrikli Tren Sonunda Raylara İniyor: Heyecan Büyük!

Türkiye'de çok geniş bir kitle tarafından merak edilen yerli elektrikli tren sonunda raylara iniyor.

Yerli Elektrikli Tren Sonunda Raylara İniyor: Heyecan Büyük!
27.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:02

Türkiye'de çok geniş bir kitle tarafından merak edilen yerli elektrikli tren sonunda raylara iniyor. Yerli araba haberlerinin peşpeşe geldiği şu günlerde, bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. İşte ilk yerli elektrikli tren ile ilgili merak edilen detaylar.

Gelen yeni bilgilere göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci bitirildi. 29 Haziran pazartesi saat 10.00'dan itibaren Sakarya-TUVASAŞ'ta test sürüşleri yapılması planlanıyor. Böylece yolcu taşımaya başlamadan önce güvenilirliği kesin bir şekilde sağlanmış olacak.

Elektrikli tren dayanıklı materyallerden yapıldı

Yolcu koltuklarının son derece ergonomik olduğu söylenebilir. Burada yer alan 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324'tür. Bunlardan iki adedi engelli yolcular için kullanılacak.

İşletme hızı olarak saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre şeklinde düşünüldü. Bu dayanıklı şekilde tasarlanmış trenin, alüminyum ekstürizyon profillerden üretilmesi sağlanarak darbelere karşı hasar alması engellendi. Böylece devrilme gibi durumlarda da vagonlar sağlam kalacak.

Dünya genelinde birçok taşıt için elektrikli sistemlere sahip olma projeleri geliştiriliyor. Bazen bu projeler, sadece birkaç kişiyi taşıyacak araçlar için yapılırken bazen de devasa trenler için tasarlanabiliyor. Burada asıl önemli olan; elektrikli çözümlerin doğa dostu olması ve kullanımının yaygınlaşması. Peki sizce yerli tren ne tür avantajlar sunabilir? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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