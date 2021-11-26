Yerli buğday toprakla buluştu

YOZGAT (İHA) - Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yerli buğday tohumlukları çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla buğday çeşit demonstrasyon ekimleri yapıldı. Ekimler İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personellerin kontrolünde yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, amaçlarının yerli tohum üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Özkaya, "Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2019 yılından beri 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu çalışmada, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'ne (TSÜAB) üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 27 değişik buğday çeşidi, 5 İlçemize bağlı 14 köydeki 15 önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir. Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Kürşad çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Bozkır çeşidi, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey, Es26 ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar ve Halis çeşitleri, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB'a üye Özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 2, Alp1, Ziraat, Asiya çeşitleridir. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş ve yabancı çeşitlerle aynı verimler sahip hatta daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitlerimizi çiftçilerimize göstererek tanımak ve İlimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır" diye konuştu. - YOZGAT