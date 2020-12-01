Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
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Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu

01.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:29
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu

MEZEPOTAMYA'nın en eski buğday tohumu olarak bilinen 'Sorgül', Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.

MEZEPOTAMYA'nın en eski buğday tohumu olarak bilinen 'Sorgül', Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.

Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak, Mardin ovasında ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmesi amacıyla başlatılan 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi, 2017 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle sürüyor. 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi kapsamında bu yıl 4'üncü kez 'Sorgül' tohumu Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi kapsamında bu yıl 4'üncü kez toprakla buluşan 'Sorgül'ü, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, traktörle toprağa yaydı. Etkinlikte konuşan AK Parti'li Çankırı, bu yıl toprağa ektikleri tohumun hasadının da verimli geçeceğini söyledi. Çankırı, "Projemiz gün geçtikçe büyüyor. Bağışçılarımız çoğalıyor. Tohumu daha fazla ekmeye başladık ve rekoltesinin de daha da yükseliyor. Mezopotamya topraklarında susuz tarımı tekrardan geri getireceğiz. Bu ata tohumlarımızın tekrar sandıklardan çıkarak toprakla buluşmasını sağladık. Tarım anlamında gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz" dedi.PROJEDE 310 KADIN EĞİTİM ALDI'Sorgül' tohumuyla susuz tarım yaparak Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen proje sorumlularından Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ise projede 310 kadının eğitim aldığını söyledi. Projenin Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü tarafından desteklendiğini anlatan Demir, "Burada kadın çiftçilerle birlikte bir proje yürütüldü. Dünyanın karşı karşıya olduğu susuzluk problemine karşılık biz öncelikle susuz tarımı yaygınlaştırmak noktasında biz bu projeyi önemsiyoruz. Projede 310 kadın eğitim aldı. Bu bölgede tarımda kadın çiftçilerin çok fazla adı olmuyor. Ama biz bu projede bu kadınlara eğitim vererek burada çalışmalarına destek olduk" diye konuştu. 

 

 

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Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu
Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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