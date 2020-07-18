Yerli buğday "Halis" tarım sektörüne tanıtıldı
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Yerli buğday "Halis" tarım sektörüne tanıtıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), 2018 yılında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi "Halis" Konya'da tarım sektörünün paydaşlarına tanıtıldı.

Yerli buğday
18.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:26

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), 2018 yılında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi "Halis" Konya'da tarım sektörünün paydaşlarına tanıtıldı.

Karapınar ilçesinde düzenlenen tarla hasat günü etkinliğinde, Konya ve çevresindeki çiftçiler ile un sanayicileri, kamu ve özel kuruluşların yetkililerine ve tarımcıların beğenisine sunulan yerli ekmeklik buğday, verimi ve kalitesiyle dikkati çekti.

Yerli buğday "Halis", dekarda 1043 kilogram gibi yüksek bir verimin yanı sıra enerji, protein, hektolitre değerleri ve hastalıklara dayanıklılığı ile de tarım sektöründe ilgi uyandırdı.

Alp Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Alptekin İlgün, hasat günü etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli tohumun, üstün verimli ve un sanayicisinin istediği kalite değerlerine sahip bir ekmeklik buğday çeşidi olduğunu söyledi.

Bu yerli buğday çeşidini bölgeye kazandırmak istediklerini ifade eden İlgün, "Önümüzdeki 5 yıl içinde bu çeşitten 10 bin ton üretip, çiftçilerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Umarım yapılan çalışmalar ve verilen bu emekler, ülkemiz tarımını daha ileriye götürmeye vesile olur." dedi.

"Halis" buğday çeşidini ilk kez tarlasına eken çiftçilerden Ali Çalışkan ise dekar başına bir tonu aşan ortalama verim değerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bu buğday çeşidinin veriminin yanı sıra kalitesinin de çok iyi olduğunu dile getiren Çalışkan, "Çevremdeki komşu çiftçiler, tarlamı ziyaret ederek, çeşitle ilgili bilgi aldı. Birçoğu, önümüzdeki yıl tohum tedarik etme imkanı olursa 'Halis' çeşidini ekmek istediklerini söyledi. Böyle bir çeşidin bölge çiftçisine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hasat günü etkinliğine Konya Eski Milletvekili Uğur Kaleli, TMO Konya Şube Müdürü Mehmet Taşkın, Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Tarım İl Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı, Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Namık Köklüsoy ile kooperatif, ziraat odalarının başkanları, un sanayicileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA

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