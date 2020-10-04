Yerli Bir Kuruluş Olmanın Önemi

Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, yerli bir kuruluş olmanın önemini anlattı.

Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, yerli bir kuruluş olmanın önemini anlattı.

Türk parasıyla, başka bir lisans almadan sıfırdan icat edilerek yapılan her şeyin önemli olduğunu ve icatların insanlığın ortak bilimsel gelişimi olduğunu söyledi.

Farklı marka yerine yerli markayı tercih etmenin önemini vurgulayan Köksal, Savunma Sanayi ve Adalet Bakanlığı'na dönük çalışmalar yapıldığını ve koruma, şifreleme gibi güvenlik kodu yazma konusunda en ileri seviyede olan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv