Yerli Bip'te Kullanıcı Sayısı 1 Yılda Yüzde 70 Arttı

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli BiP'in kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 70 arttı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bugün dünyada bilinen en büyük rakiplerinde olmayan birçok özelliği ile fark yaratan BiP, iletişimde yeni bir çığır açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli uygulama BiP, sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Antarktika'ya kadar tüm dünyada 25 milyondan fazla kullanıcıyı buluşturuyor.

Keşfet bölümünde yer alan 170'den fazla servis ile bir yaşam platformuna dönen BiP ile günlük birçok ihtiyaç tek bir platform üzerinden karşılanabiliyor. Zengin oyun içerikleri ile spordan magazine birçok içeriğin anlık olarak kullanıcılara sunulduğu ve farklı yarışmalar ile kullanıcılarının keyif ve heyecanlı vakit geçirmesini sağlayan BiP ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, e-Devlet Kapısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, Keçiören ve Bodrum Belediyesi gibi kamu kurumlarına da ulaşılabiliyor.

"Tüm dünyayı BiP'i kullanmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'den çıkan yerli teknolojilerin yakaladığı başarının gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"BiP, yalnızca Türkiye'deki yasal mevzuat ve regülasyonlara değil, Avrupa Birliği tarafından konulmuş veri güvenliği kanunlarına da uyumlu olarak hizmet veriyor. Tüm verisi Türkiye'deki veri merkezlerinde tutulan BiP, Türkiye'nin doğrudan milli güvenliğini ilgilendiren veri güvenliği meselesinde de en üst düzey güvenceyi sunuyor. Ayrıca BiP'i Hollanda merkezli yüzde 100 Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures Coöperatief U.A şirketimiz üzerinden sunarak, bu uygulamanın Avrupa Birliği'nin fikri mülkiyet haklarına uygun olarak dünyaya yayılmasını sağlıyoruz."

Terzioğlu, "Rakiplerinden uzun süre önce hayata geçirdiği Keşfet ile yüzlerce servise kolay erişim, grup görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip etme, Avrupa'da ve Orta Doğu'da ilk kez BiP'ten cebe para gönderme ve iki numarayı tek telefonda BiP üzerinde kullanma gibi birçok özelliğiyle global ölçekte bir platforma dönüşmüş durumda. Halen benzerlerinde bulunmayan iki numara, para transferi gibi birçok hizmeti sunan BiP'te birçok kamu ve belediye hizmetleri de bulunuyor. Ülkesi için tüm dünyada çalışan bir marka olarak, yalnızca Türkiye'deki değil tüm dünyaya çağrıda bulunuyor ve BiP'i kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.