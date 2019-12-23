, yerli baz istasyonuna "yabancı" kalmadı

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:20

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, "ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduk. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yerli ve milli üretimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Vodafone bu kapsamda Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu.

Açılışta verilen bilgiye göre, Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek.

ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olan Vodafone, önümüzdeki dönemde de desteğini sürdürecek.

Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize'de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan katıldı.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, açılıştaki konuşmasında, ULAK çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduklarını dile getiren Deegan, şunları söyledi:

"Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye'nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK'ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz."

- 40'ı aşkın uzman çalıştı

Açılışta verilen bilgilere göre, Vodafone, ULAK çalışmalarına Aralık 2016'da başladı.

Şubat 2017'de 250 ULAK baz istasyonu için sipariş veren Vodafone, ürünün geliştirme sürecine 40'ı aşkın uzmanıyla, bugüne kadar toplam 2 bin 500 adam/gün'den fazla katkıda bulundu.

ULAK, Vodafone'un da katkısıyla 2-3 yıl gibi kısa bir sürede sahalarda yerini alarak ticari şebekelerde de kullanılmaya başladı.

Bir yıldan uzun süredir ULAK ile 2 haftalık detaylı teknik raporlar paylaşan Vodafone, ürünün en hızlı şekilde uluslararası standartlarda hizmet vermesine katkı sağlıyor.

ULAK konusunda en çok adım atan ve icraat yapan şirketlerden biri olarak Vodafone, Temmuz 2019 itibarıyla ULAK baz istasyonlarını ticari şebekesinde canlıya almaya başladı.

- Vodafone, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör oldu

Vodafone, şu anda, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör konumunda bulunuyor.

Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, 2017'de başlattığı KOBİ Seferberliği ile yerli üretimde KOBİ'leri odağına aldı.

Vodafone, şirket içinde kurduğu Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerinde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyor.

Yerli tedarikçi olmak için başvuran her iki şirketten birini ekosistemine dahil eden Vodafone, hali hazırda toplam 71 yerli firma ile çalışmalarına devam ediyor.

Vodafone ayrıca, İTÜ Vodafone Future Lab inovasyon merkezinde yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağıyla birlikte geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyor.

Kaynak: AA