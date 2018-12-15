Yerli baz istasyonlarının 455'i sahada
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Balcı, yerli baz istasyonu ULAK'ın 834'ünün teslimatının yapıldığını belirterek, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i, halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor" dedi.
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Balcı, yerli baz istasyonu ULAK'ın 834'ünün teslimatının yapıldığını belirterek, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i, halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com