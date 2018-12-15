Yerli baz istasyonlarının 455'i sahada

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Balcı, yerli baz istasyonu ULAK'ın 834'ünün teslimatının yapıldığını belirterek, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i, halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yerli baz istasyonlarının 455'i sahada

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Balcı, yerli baz istasyonu ULAK'ın 834'ünün teslimatının yapıldığını belirterek, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i, halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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