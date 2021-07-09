Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi
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Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi

Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen ve Faz-2 çalışmaları süren virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısında eylül ayında üretim ve Faz-3 aşamasına geçilecek.

KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen ve Faz-2 çalışmaları süren virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısında eylül ayında üretim ve Faz-3 aşamasına geçilecek. Aşıyı geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel, Türkiye'de aşılama oranının artmasının Faz-3'te gönüllü bulmayı zorlaştırabileceğini söyledi.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim üyesi Prof.Dr. İhsan Gürsel'in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısının Faz-2 çalışmaları sürüyor. Turcovac'tan sonra Türkiye'nin yaygın kullanıma en yakın ikinci aşısı olan VLP'de, 26 Haziran'da başlayan Faz-2 çalışmasında şimdiye kadar 200'ü aşkın gönüllüye ilk doz aşıları uygulandı. Prof. Dr. İhsan Gürsel, çalışmanın ilk ara sonuçlarını Ağustos ayının ortasında almayı planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Gürsel, VLP aşısında Faz 3 aşamasının çok önemli olduğunu ve çalışmalara eylül ayında başlanabileceğini kaydetti.

'FAZ-3'E EYLÜL'DE BAŞLAYABİLİRİZ'Prof. Dr. Gürsel, "Faz-3 çalışmasında karşılıklı bir çalışma yapmanız lazım. Etkinlik karşılaştırmanız lazım. Aşısız, antikor negatif gönüllüler olması lazım. Ya da tasarıma göre ilk başlarda hasta olmuş antikor yanıtları olan ya da olmayan hastalık veya aşı almış gönüllüler de dahil edilebilir. O zaman tek doz enjeksiyonla yeniden hatırlatma dozu da test edilebilir.  Ancak bunların tasarlanması lazım. Bence üst yöneticilerin bu konuda bir an evvel yol haritasını hazırlayıp, bizim de bunu işletmeye koymamız lazım. Faz-3'e teorik olarak eylülde başlayabiliriz,  hazırlıklarımız o yönde ve umudumuz o. Dediğim gibi ara sonuçlarımızın durumu bunu hem ürettiğimiz aşıyı hem elde ettiğimiz sonuçları hem bağımsız veri izleme komitesinin sunacağı raporu bir araya getirip, bunu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunmak zorundayız. Süreç böyle. Denetçi kurum bütün bu verileri denetleyip uygunluk vermesi koşuluyla Faz-3'e başlayabileceğiz" diye konuştu.'ZORLAYICI OLACAK'Prof. Dr. İhsan Gürsel, VLP aşının Faz-3 çalışmalarında 30-40 bin gönüllü bulunması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Birçok kişi aşılanırsa Faz-3 için gönüllü miktarı yetersiz kalırsa Faz-3 çalışmalarını yapmanın değişik yöntemleri var. Aşılama bizim açımızdan sevindirici bir durum; çünkü pandeminin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Herkesin aşılanmasını ben de istiyorum. 'Lütfen aşınızı olun' diyorum. Hızla Türkiye'de aşılamanın devam etmesi çok sevindirici ancak bu durum bizim bu tip çalışmaları götürmemiz için engel ya da birazcık zorlayıcı durum olacak. Eğer Türkiye'de bu mümkün olmazsa uygun gönüllü bulunamazsa ve çoğu kişi aşılanırsa Faz-3 çalışmalarında  aşıya bizler kadar ulaşamamış değişik ülkelerde de tasarlayıp yapmak mümkün."

 


Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi
Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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