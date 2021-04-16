'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
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'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr.

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TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Faz-2'de gönüllü uygulaması sonuçlarını izleme çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sezer, "Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında sıkıntı yok" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısında Faz-1'den sonra Faz-2 çalışmalarında da tamamlanma aşamasına gelindi. Faz-2'de 250 gönüllü üzerinde yapılan aşılama sonuçlarının raporlanması süreci ise devam ediyor.

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Faz-2 aşamasında gönüllülerimizin aşılamasını tamamladık; ancak Faz-2 çalışmalarımız devam ediyor. Uzun bir süre gönüllüleri izlemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz bu gönüllülere 28 gün arayla 2 defa aşı yaptık. Faz-2 aşamasında bildiğiniz gibi gönüllülerin özellikle laboratuvar üzerinden etkinlik açısından antikor düzeyi takipleri yapılıyor. Bunlar beraberinde güvenlikle izleniyor; ancak asıl etkinlik Faz-3 aşamasında belirlenecek" diye konuştu.

'BÜTÜN VERİLER İNCELENECEK'

Doç. Dr. Sezer, yapılan çalışmaların iyi gittiğini kaydederek, "Faz-1'de 44, Faz-2'de ise 250 gönüllü alımı yapıldı. Faz-1'e göre görülen yan etkiler benzer özellikteydi. Tabi bütün bu yan etkiler ve çalışmanın tamamı Bağımsız Veri İzleme Komitesi tarafından takip ediliyor. Bunun dışında hem Etik Kurul hem Sağlık Bakanlığı'na bu çalışmalar raporlanıyor. Onlar da bu konuda değerlendirme yapıyor. Faz-3 aşamasından önce aslında bütün bu veriler hem etkinlik hem de güvenlik açısından tekrar incelenecek ve onun sonuçlarına göre Faz-3'e geçilecek. Faz-3'e geçilmesi yönünde herhangi bir sıkıntı olmadığı görülüyor" dedi.

'NİSAN SONUNA DOĞRU VERİ OLUŞACAK'

Aşı uygulanan gönüllüleri takip ettiklerine değinen Sezer, "Biz aşılamayı tamamladık; ama takipleri var. Özellikle aşıdan sonra ikinci hafta ve sonrası bizim için oldukça önemli. İkinci haftadaki veriler ve ikinci doz sonrası bu anlamda nisan ayının sonuna doğru bir veri oluşacak. Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında bir sıkıntı yok. Faz-3 bildiğiniz gibi TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Çok merkezli bir klinik araştırma olacak. Onun sonuçlarına göre de yerli aşının genel kullanımı mümkün olabilecektir" diye konuştu.

'AŞILAR EN ETKİLİ SİLAH'

Doç. Dr. Sezer, aşı konusunda vatandaşa seslenerek, "Tüm insanlarımızı aşılayabilmek çok önemli. Dünyada aşılama oldukça önemli; fakat aşıya erişim açısından dönem dönem sıkıntılar olabiliyor. Burada vatandaşlarımızın aşı tercihi konusunda Sağlık Bakanlığı'mızın onayladığı hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa onu olmasında hiçbir sakınca yok. Şu anda aşıların Covid-19'a karşı en güvenli ve etkili silah olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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