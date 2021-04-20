YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER
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YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı ilk Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli Covid-19 aşı adayının 250 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-2 çalışmasında raporlama süreci devam ediyor.

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı ilk Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli Covid-19 aşı adayının 250 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-2 çalışmasında raporlama süreci devam ediyor. Raporlama çalışmasında görev alan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Yaptığımız ilk incelemelerde Çin aşısında gördüğümüz klasik yan etkileri yerli aşıda da görüyoruz; aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabiliyor" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması ardından Faz-2'de de gönüllü uygulaması tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan uygulamaya ilişkin raporlanma süreci devam ediyor. Yerli aşı adayının raporlama çalışmasında görev alan Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşılama yapılan gönüllülerde kapsamlı değerlendirme yapıldığını belirterek, "Aşılama yapıldıktan sonra gönüllülerin 2-3 hafta takip edilmesi gerekiyor. Bu kişilerde herhangi bir yan etki çıkacak mı? Aşılama yapılanlarda ne gibi etki olacak? Hepsinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Faz-2'nin değerlendirmesini Ramazan Bayramı ya da biraz daha erken şekilde bitirebiliriz" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜLER TAKİP EDİLİYOR'

Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşılanan gönüllülerin takip edildiğini kaydederek, "Aşılama işleminin sona ermesinin ardından gönüllüleri telefonla arayıp, 'Sorunları var mı' diye takiplerini yapıyoruz. Testlerinde sorun tespit ettiklerimizi hemen çağırıyor, yüz yüze görüşmeler yapıp, incelemelere başlıyoruz. Genel olarak aşı olduktan sonra gönüllü önce haftalık daha sonra da aylık olarak takip ediliyor. Faz-1 ve Faz-2 gönüllülerinde yaptığımız incelemelerde yaklaşık 100 parametreye bakılıyor. Bu parametreler aşının etki yapabileceği, büyük ihtimalli bulgulardır. 250 gönüllünün aşılama öncesi ve sonrasındaki tüm değerleri inceleniyor. Gönüllüler hem genel muayene hem de testlere tabi tutuluyorlar. Faz-2 raporu tamamlanıp Faz-3 dönemine geçilse bile biz gönüllüleri aramaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde Çin aşısında gördüğümüz klasik yan etkileri yerli aşıda da görüyoruz; aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Yıldız, üniversitenin aşının haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Faz-3 çalışmasında birçok aşı merkezi çalışmaya dahil edilecektir. Yurt dışından da bağlantı gelirse uluslararası bir şekilde Faz-3 çalışması başlayacaktır" diye konuştu.

YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER
YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER
YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER
YERLİ AŞIDA FAZ-2'NİN İLK SONUÇLARI: KLASİK YAN ETKİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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