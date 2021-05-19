Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi
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Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

- (Özel)Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz" Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

- (Özel)Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

"Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalışmaların devam ettiği yerli aşıyla alakalı olarak, "Faz-2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti" dedi.

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ'de, faz-2 çalışmaları beklenilenin üzerinde güzel sonuç verdi. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Yerli aşıda faz-2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Yerli aşı çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'in desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinasyonunda faz-3 çalışmaları da başladı. İnşallah en kısa zamanda faz-3 çalışmaları da tamamlanır ve biran önce yerli aşımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak" diyen Çalış, "Faz-1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz-2 çalışmasına geçmiştik. Faz-1'de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz-2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti. Bunu da Sağlık Bakanlığı'na raporlamış olduk. Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak. Sonrasında da inşallah kısa sürede faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz ve biran önce yerli aşımıza geçeriz" dedi.

Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi
Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi
Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi
Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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