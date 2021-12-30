Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Ankara Şehir Hastanesinde aşı için sıra bekleyenler Kayıt yaptıranlar TURKOVAC aşısının vatandaşlara uygulanması Aşı yaptıranlarla röportaj ANKARA - Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.
ANKARA (AA) - Ankara Şehir Hastanesinde aşı için sıra bekleyenler
Kayıt yaptıranlar
Turkovac aşısının vatandaşlara uygulanması
Aşı yaptıranlarla röportaj
ANKARA - Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.