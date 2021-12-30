Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı - Haberler
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Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Ankara Şehir Hastanesinde aşı için sıra bekleyenler Kayıt yaptıranlar TURKOVAC aşısının vatandaşlara uygulanması Aşı yaptıranlarla röportaj ANKARA - Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

ANKARA (AA) - Ankara Şehir Hastanesinde aşı için sıra bekleyenler

Kayıt yaptıranlar

Turkovac aşısının vatandaşlara uygulanması

Aşı yaptıranlarla röportaj

ANKARA - Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

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AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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