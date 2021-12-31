Yerli aşı Turkovac Mersin'de yapılmaya başlandı

MERSİN (DHA) - MERSİN'de yerli inaktif koronavirüs aşısı Turkovac uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyenler sabahın erken saatlerden itibaren Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Mersin'de Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren aşı olmak için hastaneye geldi.

Hatırlatma dozu olarak yerli aşı Turkovac yaptıran Kerim Gültekin (54), "Hatırlatma dozum gelmesine rağmen özellikle Turkovac'ı bekledim. Randevumu aldım ve yerli aşımızı vuruldum. Herkese tavsiye ederim. Daha önce çıksaydı Turkovac vurulurdum. Türk bilim adamlarına ve doktorlarımıza güvendiğim için hatırlama dozumda Turkovac'ı tercih ettim. Yerli aşımızı yaptırdığım için gururluyum" ifadesini kullandı.