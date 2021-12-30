Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Sağlık

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Manisa'da başlandı.

MANİSA (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Manisa'da başlandı.

Manisa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

TURKOVAC uygulananlardan Ömer Tekeş, hatırlatma dozunda yerli aşıyı tercih ettiğini belirterek, "Yerli olması sebebiyle tercih ettim, 3. dozumu yaptırdım. Daha güvenilir hissediyorum, o yüzden tercih ettim." dedi.

Mehmet Yıldız da iki aşısını Sinovac, 3. dozunu BioNTech olduğunu kaydederek, "Dördüncüyü, merak ettim yerli aşıyı oldum. Ne mutlu bize, böyle bir aşı geliştirebildik." diye konuştu.

Bitlis'ten misafir olarak geldiği Manisa'da aşısını yaptıran Raşit Erdoğan, daha iyi olduğunu düşündüğü için hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı

TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilecek

TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilecek

 Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title