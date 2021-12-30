Yerli aşı Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı

İSTANBUL (DHA) - Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac, İstanbul'daki şehir hastanelerinde yapılmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. TURKOVAC aşısı olmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

"HASTANEMİZ İÇİN 500 CİVARINDA RANDEVU ALINDI"

"TURKOVAC 2 İLE 8 DERECE ARASI SAKLANABİLİYOR"

"UZUN SÜREDİR TURKOVAC AŞISINI BEKLİYORDUK"

"HİÇ AŞI OLMADIM TURKOVAC AŞINI BEKLEDİM"

Hiç aşı olmadığını ve bu zamana kadar TURKOVAC aşını beklediğini belirten Nail Ergin, "Bu süreçte olabildiğince kendimi korumaya çalıştım. Zamanında gönüllü olmak istedim. Ancak yaşımdan dolayı kabul edilmedim" dedi. Mehmet Somalı, ise "50 yıl sonra Türkiye kendi aşısını üretti. İsteyerek ilk gün koşarak aşı olmaya geldik. Çünkü Türk doktorları gayret etti ve bu aşıyı üretti. Bu aşıyı bütün millet olarak hepimiz kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.