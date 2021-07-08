Yerli aşı "TURKOVAC", Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor.

Aşı, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara yapılıyor.

Hastanede yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Türkiye'nin dünyada aşılamada en hızlı ve başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Kalkan, TURKOVAC aşısına gönüllü olan vatandaşları aşılamak için hastanelerinin Faz-3 laboratuvarlarında özel bir ekip kurulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu hastaların takibi için oluşturulan alanlarda aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Aşının, Faz-3 çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca yaygın kullanıma geçeceğini ümit ediyoruz. Türk aşısını bekleyen ve Faz-3 çalışması için gönüllü olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı hastanemize davet ediyoruz. e-Nabız üzerinden başvurular alınıyor. Bizlere başvuran gönüllülerin iletişim numarası geliyor. Biz bunları arayarak randevularını oluşturuyoruz. Bunun dışında da gönüllüler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılarını olabilecekler. Gönüllü olanları davet ediyoruz."

Bugün 10 gönüllünün aşı olacağını aktaran Kalkan, vatandaşlara, "Randevular hızlıca doluyor. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeden bir an önce başvurularını bekliyoruz." diye seslendi.

"Yerlilik benim önceliğim"

Eşi ile birlikte TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmasına gönüllü olan ve bugün aşısı yapılan bir vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını duyduğu andan bu yana yerli aşıyı beklediğini ve gönüllülük için kayıt oluşturduğunu aktararak, duygularını şöyle ifade etti:

"Yerli aşıyı vurdurdum, memnunum. Uzun süredir bekliyordum. Önceliğimiz yerli. Herkese tavsiye ederim. Türk hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Yerlilik; benim önceliğim, amacım, tavsiyem. (Aşı sonrası) Bir sıkıntım yok Allah'a şükür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt